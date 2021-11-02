Титов предложил президенту охватить крупные сети общепита "антикризисными" грантами

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо главе государства Владимиру Путину с предложением распространить на крупные сети общепита программу "антикризисных" зарплатных грантов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

С 30 октября по 7 ноября в России устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. На этом фоне правительство возобновило кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых (программа ФОТ 3.0), а также ввело единовременные гранты в объеме МРОТ на одного занятого. Данные меры распространяются на социально ориентированные НКО и предприятия, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Титов предложил распространить на компании общепита, не входящие в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не только возможности участия в программе льготного кредитования ФОТ 3.0, но и субсидирование зарплат на период вынужденного закрытия (зарплатные гранты), а также иные меры поддержки, если они будут приняты. Ключевым критерием должно выступать сокращение выручки компании за период новых ограничений более чем на 30% по сравнению с предыдущим кварталом", - сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, комментируя содержание письма президенту страны.

Как отметил Титов, крупные сетевые компании в сфере общепита обеспечивают суммарно более 50 тыс. рабочих мест и свыше 40 млрд рублей налоговых отчислений. Распространение на них мер поддержки, по его мнению, поможет "избежать рисков массовой потери рабочих мест".