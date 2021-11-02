Эксперт: тарифы на газ для жителей Молдавии в ноябре вырастут более чем в два раза

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Тарифы на газ для жителей Молдавии в ноябре вырастут с 4,3 лея (около 25 центов) за кубометр до 9-10 леев (более 50 центов) и будут самыми высокими за всю историю страны. Об этом сообщил экс-глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов в передаче на телеканале PRO TV в ночь на вторник, в которой он участвовал вместе с вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Андреем Спыну.

"Тариф может вырасти до 9-10 леев за кубометр газа, если брать в учет только газовую составляющую. Но там много других факторов, таких как объемы, валютный курс, финансовые отклонения. <…> Это будет самый высокий тариф за всю историю страны", - сказал Парликов. Со своей стороны Спыну заверил, что правительство готовит компенсации для социально уязвимых слоев населения.

На прошлой неделе Молдавия и "Газпром" согласовали продление контракта на поставку топлива сроком на пять лет. Как сообщил по итогам переговоров Спыну, новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году республика импортировала газ в среднем за $148.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 2,9 млрд куб. м (1,6 млрд куб. м приходится на Приднестровский регион). Это в среднем 8 млн куб. м газа в день без учета растущего потребления в зимний период.