Компания из Австралии планирует вложить более $8 млрд в производство водорода в Аргентине

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Австралийская компания Fortescue Future Industries планирует инвестировать более $8 млрд в производство "зеленого" водорода в аргентинской провинции Рио-Негро. Об этом сообщил в понедельник глава латиноамериканского подразделения компании Агустин Пичот после встречи президента Аргентины Альберто Фернандеса с руководством фирмы в Глазго.

"Несколько месяцев назад мы подписали меморандум о взаимопонимании, и сегодня мы уже можем говорить о цифрах. Речь идет об инвестициях в размере около $8 млрд", - сказал он на пресс-конференции, которая прошла на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как сообщила пресс-служба администрации президента Аргентины, "Fortescue уже начала работы по геологоразведке в провинции Рио-Негро с прицелом на производство "зеленого" водорода в промышленном масштабе, что потребует $8,4 млрд инвестиций и создаст более 15 тыс. рабочих мест напрямую".

Аргентина планирует запустить пилотный этап проекта с производством 35 тыс. тонн "зеленого" водорода в 2022 году. "Как ожидается, Рио-Негро станет мировым экспортером "зеленого" водорода в 2030 году с возможностью производить 2,2 млн тонн в год. Такой объем производства эквивалентен почти 10% электроэнергии, потребляемой в Германии за год", - отмечается в сообщении.

В настоящее время принята следующая цветовая градация водорода в зависимости от способа его выработки и углеродного следа: "зеленый" произведен с помощью энергии из возобновляемых источников методом электролиза воды, считается самым чистым; "голубой" произведен из природного газа, в этом случае углекислый газ накапливается в специальных хранилищах; "розовый/красный" произведен при помощи атомной энергии; "серый" - при производстве вредные выбросы идут в атмосферу.