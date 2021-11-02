Исследование: популярность медлабораторий в России выросла в 2,7 раза с начала пандемии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число клиентов медицинских лабораторий в России выросло в 2,7 раза с момента начала пандемии коронавируса. Так, если в 2019 году медицинские лаборатории посещали в среднем 4,6 тыс. человек в месяц, то в 2021-м - уже 12,4 тыс., показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

"Если в 2019 году покупки в медицинских лабораториях совершали в среднем 4,6 тыс. человек в месяц, то в 2020-м их было уже 7,4 тыс., а в 2021-м - 12,4 тыс. Больше всего посетителей в лабораториях было в июне и июле 2021 года - 15,9 тыс. и 16,2 тыс. человек соответственно. Это совпало с сезоном отпусков и необходимостью делать тесты перед поездками за границу. Причем клиентам приходится в среднем совершать больше одной покупки в лаборатории каждый месяц", - отмечается в исследовании.

При этом средняя сумма ежемесячных расходов для каждого клиента за два года выросла только на 13%, и к сентябрю 2021 года составила 3,3 тыс. рублей. Пик трат в медицинских лабораториях пришелся на июль 2021 года, когда за один месяц клиенты Райффайзенбанка потратили на анализы более 56 млн рублей. Для сравнения, в 2020 году в июле эти расходы составили 22 млн рублей, а в 2019 - 13,5 млн рублей.

"Спрос на услуги лабораторий во многом связан с обязательными тестами на коронавирус, в том числе в поездках и по возвращении от отпуска. Однако мы видим еще один тренд - люди стали больше внимания уделять здоровью. И речь не только о стандартных тестах, но и комплексных чекапах. Ранняя диагностика может стать частью финансовой стратегии, так как помогает избежать длительного лечения и потери трудоспособности. При формировании "финансовой подушки" стоит учитывать возраст и востребованность профессии на рынке, а это напрямую связано с трендом на осознанное отношение к здоровью. Когда речь идет о медицинских услугах, стоит изучить программы лояльности - скидки и повышенный кешбэк от партнеров банка-эмитента вашей карты", - прокомментировал ТАСС итоги исследования руководитель направления развития отношений с клиентами Райффайзенбанка Ольга Павлова.

В рамках исследование Райффайзенбанк проанализировал данные о транзакциях клиентов в медицинских лабораториях в период с начала 2019 года по октябрь 2021.