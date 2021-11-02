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Сахалинская область в 2021 году перевыполнила план по объему инвестиций в уставной капитал

По предварительной оценке, их объем составил 155 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в уставной капитал Сахалинской области, по предварительной оценке, составляет 155 млрд рублей, что уже на 6 млрд рублей превышает план 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

"Значимым экономическим достижением 2021 года стал также рост инвестиций в уставной капитал. По предварительной оценке, 155 млрд рублей при плане 149 млрд", - приводятся пресс-службой слова заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева.

По информации областных властей, в этом году Сахалинская область вошла в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Островной регион поднялся с 30-го на 8-е место.

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