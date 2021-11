Спрос на инструменты для ремонта в октябре вырос почти на 40%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Спрос на инструменты различных типов для ремонта согласно данным онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", вырос в октябре 2021 года по сравнению с таким же периодом годом ранее почти на 40%. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

"Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру" проанализировал спрос на аккумуляторные, ручные и электроинструменты в октябре 2021 и сравнил эти цифры с аналогичным периодом 2020 года. Этой осенью товары данной категории россияне покупали чаще на 38%", - сказал собеседник агентства.

В компании считают, что увеличение спроса вызвано ростом на 30% объемов ввода новой недвижимости в России и желанием людей сэкономить на ремонте, делая его своими руками. Самый высокий рост спроса на товары категории "Инструмент" зафиксирован в Новосибирске - в 3,2 раза, Челябинске - на 77%, Волгограде - на 73%, Краснодаре - на 67%, Санкт-Петербурге - на 66%. Также инструменты для ремонта стали чаще покупать жители Воронежа (рост на 45%), Самары (+39%), Екатеринбурга (+29%), Москвы (+24%), а также Перми и Ростова-на-Дону (по +13%).

В России самыми покупаемыми инструментами стали сабельные и дисковые пилы, перфораторы, шлифмашины, строительные миксеры, ударные дрели, бокорезы, гайковерты, болторезы, а также наборы инструментов, заключили в компании.

О компании

"ВсеИнструменты.ру" - онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Компания основана в 2006 году, насчитывает более 400 магазинов в 206 городах России. Входит в топ-3 Do it yourself (DIY) интернет-магазинов России по версии Data Insight.

Ежемесячная аудитория сайта 19 млн человек. Ассортимент превышает 1 млн единиц товаров на сайте. В 2020 году компания стала первым на рынке DIY-маркетплейсом.