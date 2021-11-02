"Татнефть" в январе - октябре увеличила добычу нефти на 6%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Татнефть" в январе - октябре 2021 года нарастила добычу нефти на 6% в годовом выражении - до 23,031 млн тонн, следует из сообщения компании.

В октябре по отношению к сентябрю "Татнефть" увеличила добычу на 3,3% - до 2,44 млн тонн.

Добыча сверхвязкой нефти за январь - октябрь составила 3,05 млн тонн (+282,1 тыс. тонн к 2020 году).

В октябре нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" увеличил переработку на 19%, до 1,4 млн тонн. С начала года объем составил 10,145 млн тонн. В октябре "Танеко" произвел 1,43 млн тонн нефтепродуктов, с начала года - 9,098 млн тонн.