Добыча нефти в России в октябре выросла на 8,4%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам октября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года на 8,4%, до 45,857 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

При этом с начала года добыча нефти подросла на 0,9%, до 433,3 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности, "Роснефть" в октябре нарастила добычу нефти на 9,1%, до 17,1 млн тонн, а с начала года показатель вырос на 0,9% - до 161 млн тонн. Добыча "Лукойла" за октябрь выросла на 11,6%, до 6,7 млн тонн, а с начала года - на 1,3%, до 62,6 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в октябре нарастил добычу на 9,8%, до 4,86 млн тонн, с начала года добыча компании снизилась на 0,9%, до 46,6 млн тонн. "Газпром нефть" за октябрь добыла 4,85 млн тонн, что на 4,5% выше показателя 2020 года, а с начала года добыча компании составила 47 млн тонн, что на 1,6% меньше в годовом исчислении.

Добыча "Татнефти" в октябре выросла на 12%, до 2,44 млн тонн, а с начала года - на 6%, до 23 млн тонн. "Новатэк" добыл 0,98 млн тонн нефти (-7,4%), с начала года добыча увеличилась на 1,5%, до 9,919 млн тонн. Операторы соглашения о разделе продукции в октябре сократили добычу нефти и конденсата на 9%, до 1,18 млн тонн, а с начала года этот показатель понизился на 7%, до 10,927 млн тонн.

Экспорт нефти

Экспорт российской нефти в январе - октябре 2021 года упал на 4,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до 186,1 млн тонн.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, вследствие чего снижаются и поставки за рубеж. Однако с весны страны соглашения постепенно смягчают ограничения и восстанавливают добычу нефти. Поэтому в октябре 2021 г. экспорт российской нефти увеличился на 3% - до 20,03 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за десять месяцев сократился на 4,6% - до 176,8 млн тонн, а в октябре поставки выросли на 8,4%, до 19,4 млн тонн. Экспорт российской нефти в ближнее зарубежье с начала года упал на 8,4% - до 9,4 млн тонн. В октябре этот показатель составил 0,642 млн тонн (-59,1%).

Транзит нефти в январе - октябре снизился на 8,9% - до 14,9 млн тонн. В октябре показатель вырос на 4,5%, до 1,613 млн тонн.

На внутренний рынок в январе - октябре 2021 года поставлено 236,13 млн тонн нефти, что на 3,1% больше, чем годом ранее. В октябре на внутренний рынок поставлено 24,16 млн тонн нефти (рост на 11,1%).