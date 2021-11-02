Рост цен на туры по России в новогодние праздники может достичь 10-30%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Цены на туры по России в период предстоящих новогодних праздников могут увеличиться как минимум на 10% по сравнению с нынешним уровнем, а максимальный рост может составить 30%. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Прогнозируемый рост цен на новогодние праздники - где-то плюс 10% к нынешнему уровню, но это оптимистичный прогноз, я бы сказала. Пессимистичный - 30%", - сказала она.

Ломидзе отметила, что повышение цен на туры по России в этот период может быть спровоцировано ростом спроса и возможной нехваткой мест в отелях некоторых регионов. Средняя стоимость тура по России на три - четыре дня с перелетом составит около 40-50 тыс. рублей на человека. Наиболее популярны среди россиян в этот период горнолыжные курорты.

"Шерегеш просто в топе, Красная поляна - там тоже практически не осталось мест, Подмосковье - просто полный аншлаг, Ленинградская область - полный аншлаг", - добавила эксперт.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский сообщил, что отдых на российских курортах на новогодние праздники 2021-2022 года обойдется в среднем на 10% дороже, чем в прошлом году. По данным Уманского, в Сочи рост цен на отдых более ярко выраженный и составляет около 15-18%. Крым тоже несколько выделяется из общей картины, но ввиду более ограниченного зимнего предложения увеличение цен там составляет около 10-15%.