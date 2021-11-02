В Москве выделят субсидии на покупку минивэнов для перевозки инвалидов-колясочников

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Операторам такси в Москве выделят субсидии на покупку 150 минивэнов с подъемниками для перевозки инвалидов-колясочников. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Операторы такси получат субсидии на покупку машин, адаптированных для перевозки инвалидов-колясочников. Сейчас таких автомобилей у таксопарков нет. При поддержке города в ближайшие три года они смогут купить около 150 минивэнов с подъемником", - написал мэр на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что городская субсидия покроет до 23% стоимости машин. Прием заявок начнется в следующем году.

"В соответствии с постановлением [правительства Москвы о выделении целевых субсидий таксомоторным компаниям, оказывающим услуги по перевозке инвалидов-колясочников], для приобретения автомобилей, приспособленных для перевозки инвалидов-колясочников, таксомоторные компании смогут получить субсидии, размер которых будет увеличен в два раза по сравнению с субсидиями на покупку обычных автомобилей такси. С помощью субсидии таксомоторные компании смогут компенсировать порядка 20-25% стоимости адаптированных автомобилей - минивэнов, оборудованных подъемником (лифтом) кассетного типа для боковой посадки через сдвижную дверь в салон автомобиля. Стоимость приобретаемых автомобилей не должна превышать 6 млн рублей", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там добавили, что вызов машин будет осуществляться через специальные разделы в мобильных приложениях агрегаторов. Прием заявок на получение субсидий начнется в первом полугодии 2022 года, уточнили в мэрии.

"По оценкам, в услугах адаптированных автомобилей нуждаются порядка 17 тыс. московских инвалидов-колясочников. Кроме них клиентами адаптированного такси станут горожане, временно утратившие способность к самостоятельному передвижению, а также колясочники, приезжающие в Москву на лечение, в туристических целях или по личным делам", - пояснили в пресс-службе.

Субсидии такси

Правительство Москвы выплачивает субсидии на возмещение части затрат по оплате финансовой аренды (лизинга) легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных перевозок с 2012 года. Также с 2015 года столичные власти помогают перевозчикам, приобретающим автомобили в кредит, а также "молодым" компаниям, существующим на рынке не более двух лет.

Так, за прошедшие девять лет таксомоторные компании получили субсидии в размере 1,1 млрд рублей, что позволило им компенсировать часть затрат на приобретение свыше 46 тыс. машин такси. В рамках программы было обновлено 70% столичного парка легковых такси.

"Московский таксопарк сегодня является самым молодым в Европе. Средний возраст машины такси составляет 2,7 года", - заключили в мэрии.