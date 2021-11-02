В Дагестане планируют увеличить вылов кильки на 8 тыс. тонн в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Вылов каспийской кильки в Дагестане в 2021 году планируется увеличить до 30 тыс. тонн, что на 8 тыс. тонн больше результата прошлого года, сообщил ТАСС во вторник врио заместителя председателя правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В прошлом году было добыто 22 тыс. тонн кильки, в этом году у нас работают 25-27 судов, планируем добыть до 30 тыс. тонн кильки. По заключению "КаспНИРХ" (Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" - прим. ТАСС), запасы кильки в Каспийском море сейчас составляют 350-400 тыс. тонн, что позволяет безболезненно добывать до 90 тыс. тонн в год", - сказал Абдулмуслимов.

По его словам, одновременно с наращиванием добычи кильки в республике развивается переработка. "Так, предприятие в Кизилюрте в прошлом году уже начало производство знаменитой "Каспийской кильки", они выпускают до 1 млн банок в год и планируют увеличивать производство", - привел пример собеседник агентства.

Кроме того, в настоящее время идет реализация проекта ООО "Порт-Петровск" по строительству мощностей для глубокой заморозки рыбы. "Впоследствии здесь также планируется переработка. Этот проект запущен, в следующем году он должен заработать. Параллельно есть несколько инвесторов, которые сейчас занимаются земельными вопросами для строительства рыбоперерабатывающих предприятий", - добавил врио вице-премьера.

В августе в пресс-службе Росрыболовства сообщали, что с начала года в Каспийском море уже выловлено более 20 тыс. тонн кильки, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.