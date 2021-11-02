Чекунков пригласил корейские компании участвовать в создании города-спутника Владивостока

ТАСС, 2 ноября. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков пригласил компании из Южной Кореи к участию в создании нового города-спутника в агломерации Владивостока, сообщили журналистам в пресс-службе министерства по итогам встречи Чекункова с заместителем министра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Пак Ки Ёном.

"Ряд комплексных проектов с участием корейских инвесторов запланирован на территории опережающего развития "Надеждинская" - в непосредственной близости от будущего города-спутника Владивостока, который планируется построить в Приморье. В связи с этим Алексей Чекунков пригласил корейские компании к активному участию в амбициозном градостроительном проекте. Для разработки мастер-плана нового города формируется консорциум, объединяющий специалистов и команды с различными экспертизами", - сказано в сообщении Минвостокразвития.

При создании города-спутника Владивостока планируется применить новые механизмы государственно-частного партнерства, предполагающие кооперацию государства и бизнеса при реализации проектов комплексной застройки, а также создании инженерной и социальной инфраструктуры. Площадь первых двух участков будущего города превышает 800 га, где планируется построить более 2,1 млн кв. м жилой и около 300 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Первая очередь проекта рассчитана на проживание более 100 тыс. человек.

"Сегодня около тысячи гектаров, расположенных на берегу океана, находятся в управлении Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Будем приглашать корейские компании - в том числе в качестве технологических партнеров. Планируем использовать в городе-спутнике современные технологии чистой энергии", - цитирует пресс-служба министерства слова Чекункова.

По словам Пак Ки Ёна, возможность участия в проекте создания города-спутника будет рассмотрена корейской стороной с привлечением профильной корпорации по инвестициям и недвижимости.

В начале сентября на ВЭФ было подписано соглашение между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" о создании нового города-спутника в 30 км от Владивостока с населением 300 тыс. человек.