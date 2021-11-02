На Украине заявили о готовности закачивать биометан в свою ГТС с 2022 года

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. ГТС Украины готова в следующем году закачивать в сети биометан при условии выполнения технических требований. Об этом сообщил заместитель генерального директора по развитию и трансформации компании "Оператор ГТС Украины" Павел Станчак.

"Перспективы развития производства и транспортировки биометана более доступны в краткосрочной перспективе в отличие от водорода. Могу сказать, что в следующем году мы уже могли бы взять биометан в сети при условии выполнения всех необходимых технических и нормативных требований. Благодаря разветвленности украинской ГТС, производители этого вида топлива смогут подключиться к газовым сетям на большинстве территории Украины", - отметил Станчак, слова которого процитировали во вторник на сайте компании.

Станчак подчеркнул, что для компании важно, чтобы биометан можно было транспортировать по украинской ГТС и экспортировать в страны ЕС. Он добавил, что практические шаги для этого уже есть. "У нас уже есть предварительная заявка на подключение к сети от одного из производителей биометана. Мы очень заинтересованы, чтобы их становилось как можно больше", - заверил Станчак.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что Украина рассчитывает стать центром по производству и поставкам биометана в Европе, а также источником для ее энергетической безопасности. Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что Украина в течение 3-5 лет сможет выйти на полное и долгосрочное самообеспечение газом, если нарастит внутреннюю добычу, наладит производство биогаза и повысит уровень энергоэффективности.