Индия объявила о запуске проекта по созданию глобальной сети для солнечной энергетики

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник объявил о старте предложенного страной проекта по созданию глобальной сети распределения солнечной энергии.

"Благодаря инициативам Международного альянса по солнечной энергии и инициативе Великобритании "Зеленая сеть" мое многолетнее видение проекта One Sun, One World, One Grid, OSOWOG обрело сегодня конкретную форму", - сказал Моди на мероприятии "Ускорение инноваций и внедрения чистых технологий" в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая проходит в Глазго.

Моди отметил, что многие страны преуспели благодаря использованию ископаемого топлива, но окружающая среда обеднела. "Гонка за ископаемым топливом также привела к возникновению геополитической напряженности. Но сегодня технологии дали нам отличную альтернативу", - заявил глава индийского правительства.

Он указал, что главная проблема солнечной энергии заключается в том, что она доступна только днем, а также зависит от погоды. Цель проекта в том, что энергия от всемирной сети будет доступна везде. Эта творческая инициатива не только уменьшит углеродный след и стоимость энергии, но и откроет новый путь сотрудничеству между различными регионами и странами, подчеркнул индийский премьер.

"Индийское космическое агентство, ISRO, собирается представить миру приложение "солнечный калькулятор". С помощью этого калькулятора можно измерить потенциал солнечной энергии в любом месте мира на основе спутниковых данных. Это приложение будет полезно при определении местоположения проектов солнечной энергетики", - добавил Моди.

Солнечная декларация

Декларацию проекта "единого солнца" представили на конференции премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава правительства Великобритании Борис Джонсон в присутствии других лидеров. Проект уже поддержали более 80 стран.

Инициатива создания общей глобальной сети для солнечной энергетики была впервые предложена Индией на ассамблее Международного солнечного альянса в 2018 году. Проект предполагает создание межрегиональных энергетических сетей для применения солнечной энергии по всему миру, используя различия в часовых поясах и временах года.