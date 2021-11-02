В Карачаево-Черкесии урожайность зерновых с га в 2021 году выросла на 15%

ЧЕРКЕССК, 2 ноября./ТАСС/. Аграрии Карачаево-Черкесии в 2021 году собрали в среднем 35,6 ц зерновых с га, что на 15% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщили журналистам в Федеральной службе государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Зерна в первоначально оприходованном весе намолочено 108,3 тыс. т, это на 52,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В среднем с 1 га получено 35,6 ц зерновых, против 30,8 ц год назад - увеличение на 15,6%", - говорится в сообщении.

В ходе уборки урожая по состоянию на 1 октября 2021 года в хозяйствах всех категорий республики скошено зерновых и зернобобовых культур на площади 30,4 тыс. га - 99% от площади посевов - что на 7,3 тыс. га больше, чем на ту же дату 2020 года.