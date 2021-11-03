Производство мяса в Карачаево-Черкесии увеличилось на 2% за девять месяцев

ЧЕРКЕССК, 3 ноября. /ТАСС/. Более 37 тыс. тонн мяса произведено в Карачаево-Черкесии (КЧР) в январе - сентябре этого года, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили журналистам в Федеральной службе государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В январе - сентябре 2021 года производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составило: мяса (скот и птица на убой в живом весе) - 37,3 тыс. тонны, что на 2% больше, чем на ту же дату предыдущего года, молока - 154,1 тыс. тонны (увеличение на 1,6%), яиц - 64,1 млн штук (уменьшение на 3,3%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поголовье крупного рогатого скота составило 152,2 тыс. голов, что на 4,7% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года. На 2,1% увеличилось поголовье овец и коз, оно составило 1,2 млн голов.

Средний надой на одну корову в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях в январе - сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшился на 0,7% и составил 4 597 кг.