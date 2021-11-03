Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию турецкие лимоны от одного из производителей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию лимонов производства турецкой компании Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi, в которых выявлено превышение допустимого уровня пестицидов. Об этом в среду сообщается на официальном сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции "Лимоны свежие" (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения - Турция <...> нарушений обязательных требований законодательства (обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень)", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что указанная продукция подлежит изъятию из оборота, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых отравлений. С 3 ноября 2021 года ввоз лимонов данной компании приостанавливается.