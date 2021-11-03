Исследование CBRE: объем вложений в российскую недвижимость достиг исторического максимума

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в недвижимость в России за девять месяцев 2021 года оказался максимальным за всю историю рынка, говорится в распространенном в среду сообщении международной консалтинговой компании CBRE.

"За девять месяцев 2021 года вложения в недвижимость России достигли 281 млрд руб. (€3,2 млрд). Это максимальный показатель за всю историю современного рынка России", - говорится в релизе.

В третьем квартале в российскую недвижимость было инвестировано 93 млрд руб. (€1 млрд), что на треть выше показателей аналогичного периода прошлого года, отмечено в сообщении.

По данным аналитиков, основным драйвером роста рынка инвестиций остается сегмент жилой недвижимости, несмотря на сокращение его объема. "В третьем квартале вложения в участки под жилое строительство составили 42,6 млрд руб. (€0,5 млрд) (46% от общего объема инвестиций) против 70,3 млрд руб. (€0,8 млрд) (67%) во втором квартале 2021 года. Несмотря на сокращение темпов инвестиций в жилье, объемы вложений сохраняются на исторически высоких уровнях", - говорится в сообщении.

В коммерческих секторах наибольший объем инвестиций был направлен в складской сегмент. За девять месяцев в него вложили 48,5 млрд руб. или €0,6 млрд, в третьем квартале - 26,7 млрд руб. (€0,3 млрд), говорится в сообщении. Доля складского сегмента в общем объеме инвестиций в третьем квартале достигла 29%, а по итогам года она впервые в истории может стать максимальной среди всех секторов коммерческой недвижимости.

Инвестиции в офисную недвижимость в третьем квартале составили 18,5 млрд руб. (€0,2 млрд), это 20% от общего объема рынка. Доля торгового сегмента составила 5%, или 4,4 млрд руб. (€0,5 млрд). Вложения в торговые объекты остаются на низком уровне на протяжении девяти месяцев, однако сейчас активность инвесторов восстанавливается, говорится в релизе. Суммарный объем инвестиций в недвижимость по итогам года может составить 350-390 млрд рублей (€4-€4,5 млрд) и стать максимальным за всю историю, уточняют аналитики.