Читинская таможня направила 58 сотрудников на разгрузку очереди на границе с Китаем

ЧИТА, 3 ноября. /ТАСС/. Читинская таможня направила 58 сотрудников на разгрузку очереди из грузовых автомобилей, которая сохраняется на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Забайкальск" на границе с Китаем. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"На грузовое направление прикомандировано 36 должностных лиц из других подразделений таможенного поста. Еще 22 сотрудника прикомандировано с других постов Читинской таможни в отдел таможенного досмотра Забайкальского таможенного поста. Такое решение принято с целью своевременного проведения фактического контроля товаров и транспортных средств, размещенных на таможенном логистическом терминале "Забайкальск", прибывших по процедуре таможенного транзита", - говорится в сообщении.

Также Читинская таможня договорилась с представителями перевозчиков о внедрении предложенной китайской стороной схемы движения "один тягач - два прицепа". Схема предусматривает перемещение через пункт пропуска одним тягачом нескольких прицепов, принадлежащих одному перевозчику.

Кроме того, с 1 октября на пункте пропуска действует круглосуточный режим работы отдела таможенного оформления и таможенного контроля по грузовое направлению. В итоге за октябрь 2021 года ночная смена выпустила 583 транзитные декларации.

По последним данным Читинской таможни, за сутки оформлено 125 грузовых автомобилей на выезд из России и 138 - на въезд. В очереди остается 91 грузовик.

КНР с мая 2020 года ввела дополнительные ограничения по движению грузового транспорта через МАПП "Забайкальск" из-за распространения в России коронавируса. После этого на границе постоянно зарегистрируются очереди из фур.