Титов попросил пересмотреть гособвинение по делу бизнесмена из "лондонского списка" Зотова

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой изменить позицию гособвинения в уголовном процессе против участника "лондонского списка", бывшего гендиректора компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Уголовное дело в отношении Зотова было возбуждено в августе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Представитель гособвинения ранее потребовал приговорить Зотова к восьми годам колонии за мошенничество, а его экс-заместителя Елену Сергееву - к 5 годам колонии с отсрочкой исполнения приговора. Суд огласит приговор Зотову 12 ноября.

"Полагаю, что имеющиеся данные свидетельствуют о неправомерной криминализации корпоративного конфликта и прошу рассмотреть возможность изменения позиции государственного обвинения", - отметил Титов в своем письме генпрокурору, выдержку из которого приводит пресс-служба.

Как указал бизнес-омбудсмен, сделка, которую следствие и обвинение расценивают как хищение имущества "Трансфин-М", заключалась в продаже 1 тыс. железнодорожных вагонов компании "ИнвестАктив" якобы по нерыночной цене. Тем не менее, "в суде представители Сбербанка, на кредитные средства которого приобретались вагоны, сообщили, что сделка была предварительно проверена и расценивается как рыночная", отметил Титов.

"В ходе судебного следствия подтверждена позиция защиты об отсутствии доказательств наличия у Зотова умысла, направленного на совершение мошеннических действий. <...> Сделки "Трансфин-М" с "ИнвестАктив" носили типовой характер, не выходили за пределы обычных условий гражданского оборота. Аналогичные условия предоставлялись и иным контрагентам "Трансфин-М", что подтверждается материалами уголовного дела", - заявил Титов. Он подчеркнул, что в отчетности самого "Трансфин-М" сделка не отражена как убыточная.

Помимо этого, как следует из обращения уполномоченного, выявлены "существенные пороки обвинительного заключения, которые могут служить основанием для возврата уголовного дела прокурору". "Речь идет о том, что из экспертных заключений, которые легли в основу определения ущерба, по устному указанию следователя часть материалов была исключена. У эксперта, в свою очередь, отсутствовала должная компетенция для проведения бухгалтерской экспертизы, в результате чего расчет ущерба проведен без учета лизингового, а не товарного характера отношений. Наконец, следствие проигнорировало поступившие по сделке платежи", - пояснили в пресс-службе Титова.

О "лондонском списке"

Так называемый лондонский список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Россию из списка уже вернулись 13 предпринимателей: в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов, в 2021 году - Михаил Кубасов.