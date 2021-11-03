Власти Челябинской области увеличат субсидирование сельского хозяйства на 37% в 2022 году

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где в 11 районах из-за засухи летом был введен режим ЧС, направят в 2022 году 2 млрд 494 млн рублей в качестве субсидий на развитие сельского хозяйства. Это на 37% больше по сравнению с плановыми показателями 2021 года, говорится в материалах пресс-службы правительства региона, опубликованных в среду.

"Поддержка АПК из регионального бюджета в 2022 году вырастет на 37%, по сравнению к плановым показателям 2021 года. На развитие сельского хозяйства из областного бюджета планируется направить 2 млрд 494 млн рублей. <…> Это происходит за счет укрупнения и сохранения финансирования традиционных для региона и появления новых направлений субсидирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, в 2021 году на сельское хозяйство региона оказала влияние засуха. Заготовлено недостаточно кормов для животноводства. Поэтому, чтобы не допустить сокращения молочного стада, 300 млн рублей из областного бюджета будут выплачены в виде субсидий на приобретение кормов. Также засуха, особенно в южных территориях области, не позволила заготовить семена в полном объеме, поэтому еще 200 млн рублей будет выплачено на приобретение семян сельскохозяйственных культур.

Из-за засухи решено увеличить объем субсидирования и других направлений, в том числе объем субсидий на закупку минеральных удобрений (сумма возрастает со 100 млн рублей до 200 млн рублей).