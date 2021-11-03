Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,37%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,37%, до 4192,14 пункта, индекса РТС - на 0,48% до 1841,90 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи продолжил снижаться до 4177,19 пункта (-0,72%), индекс РТС - до 1840,83 пункта (-0,54%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 1,18% - до $83,72 за баррель. Фьючерс на WTI дешевел на 1,55% и торгуется на уровне $82,61 за баррель.