Чернышенко сообщил, что в России до 2024 года пройдут более 100 хакатонов по ИИ

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Более 100 хакатонов по теме искусственного интеллекта (ИИ) пройдут в России до 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Серия хакатонов проводится в России в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

"До 2024 года хакатоны по искусственному интеллекту пройдут во многих субъектах страны. Всего запланировано более 100 мероприятий в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". Правительство на эти цели выделяет более 700 млн рублей, около 300 млн - из внебюджетных источников. Это важные инвестиции в технологическое лидерство России. Усилия государства и бизнеса направлены на кадровое и научно-технологическое развитие сферы ИИ. Благодаря хакатонам расширяется профессиональное ИИ-сообщество страны и соответствующая инфраструктура. Для участников это отличный шанс продемонстрировать свои профессиональные качества, заявить о себе и внести вклад в развитие цифровой экономики", - отметил Чернышенко.

По словам вице-премьера, в рамках проекта, партнером которого выступает АНО "Россия - страна возможностей", до 2024 года запланировано проведение 116 хакатонов - 85 региональных, 24 окружных и 7 международных. В них ожидается участие более 21 тыс. человек.

В этом году из 10 хакатонов семь уже успешно завершились. Всего в них приняло участие более 1 тыс. человек.

В аппарате добавили, что итогами состязаний стала, например, разработка алгоритма, позволяющего сократить автоматизированную проверку коммерческой организации с трех часов до 12 минут. Также участники создали алгоритм, позволяющий прогнозировать распространения огня во время крупных ландшафтных пожаров. Кроме того, в рамках хакатонов проводятся научно-популярные лекции от ведущих российских специалистов по искусственному интеллекту. На них разбирают вопросы развития инновационной технологии и рассматривают реальные примеры ее применения в бизнес-среде.

"В ноябре запланировано проведение еще трех хакатонов в Санкт-Петербурге, Челябинске и Самаре. В следующем году по всей стране пройдет 36 таких мероприятий. Рассчитываю, что количество их участников будет год от года расти", - уточнил Чернышенко.