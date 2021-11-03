"Яндекс" и Majid Al Futtaim договорились запустить доставку роботами в Дубае

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" в рамках соглашения с компанией Majid Al Futtaim запустит доставку продуктов роботами из магазинов Carrefour в Дубае. Об этом в среду сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" подписал соглашение о намерениях по развитию беспилотных технологий с компанией Majid Al Futtaim, одним из крупнейших операторов торговых центров, розничной торговли и отдыха на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. В рамках соглашения "Яндекс" запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в рамках пилотной программы в 2022 году покупатели в Дубае смогут заказывать доставку роботами из супермаркетов Carrefour. Отслеживать передвижение робота со своим заказом в режиме реального времени клиенты смогут в приложении MAF Carrefour. Таким образом, Carrefour станет первым продуктовым ретейлером, который будет использовать беспилотных роботов для доставки заказов в регионе.

Уточняется, что автономные роботы-доставщики "Яндекса" самостоятельно планируют безопасный маршрут, видят приближающиеся транспортные средства и пешеходов, передвигаются со скоростью до 8 км/ч по пешеходным зонам.

"По всему миру продолжает расти спрос на автоматизацию доставки последней мили. Этой технологией теперь заинтересовались не только компании, но и города и даже целые регионы. Автономная доставка может улучшить жизнь людей в городах, а компаниям позволит оптимизировать свою логистику и сократить расходы. Роботы "Яндекса" уже доставили десятки тысяч заказов в США и России. Мы ценим поддержку со стороны RTA и вместе с Majid Al Futtaim изучим возможности для внедрения роботизированной доставки в повседневную жизнь Дубая", - отметил руководитель направления беспилотных технологий "Яндекса" Дмитрий Полищук.

Церемония подписания соглашения состоялась 27 октября на Всемирном конгрессе по беспилотному транспорту в Дубае.

"Как ведущий ретейлер мы несем ответственность за развитие розничной торговли в будущем. Вместе с "Яндексом" и при поддержке RTA мы рады внедрить это инновационное решение для доставки последней мили, и предложить нашим клиентам большую гибкость, удобство и скорость при оформлении онлайн-заказов", - подчеркнул гендиректор Majid Al Futtaim Retail Хани Вайс.