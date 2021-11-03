Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО за девять месяцев выросла на 23,7%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Юнипро" (входит в германский концерн Uniper) по итогам девяти месяцев 2021 года получила 12,57 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что на 23,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период возросла на 16,3%, до 63,72 млрд рублей.

Показатель EBITDA "Юнипро" увеличился в годовом выражении на 14,6%, до 22 млрд рублей, а капитальные затраты компании выросли на 16,2%, достигнув 7,2 млрд рублей.

Операционная прибыль возросла на 23,3%, до 15,47 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 15,54 млрд рублей против 12,622 млрд рублей годом ранее.

Прогноз по дивидендным выплатам

"Юнипро" сохраняет прогноз по дивидендным выплатам за 2021-2024 гг. в размере 20 млрд руб. в год. Об этом говорится в презентации компании к финансовому отчету по международным стандартам.

Потенциальные обязательства по инвестициям в проекты модернизации или строительства ВИЭ-генерации могут привести к корректировке дивидендов в 2023-2024 гг., отмечается в презентации.

Ранее совет директоров "Юнипро" утвердил новую редакцию дивидендной политики, согласно которой компания в 2021-2022 гг. будет направлять на дивиденды по 20 млрд руб. в год, что на 5 млрд руб. больше совокупных выплат за 2020 г.

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 тыс. 657 МВт), Березовская ГРЭС (2 тыс. 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 тыс. 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1 тыс. 48 МВт). 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.