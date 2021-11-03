МЭР и РЭЦ разработали сервис по подбору маркетплейсов для российских экспортеров

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) и Российский экспортный центр (РЭЦ) разработали сервис для подбора оптимальных маркетплейсов для продажи российской продукции за рубежом. Всего в сервис были включены около 100 каналов продаж, сообщает пресс-служба МЭР.

"Крайне важно, чтобы российские экспортеры имели доступ к этому растущему сегменту (электронной торговле - прим. ТАСС), который в основном сконцентрирован в маркетплейсах. Задача - помочь экспортерам найти своих покупателей", - приводятся в сообщении слова главы министерства Максима Решетникова.

В новый сервис включена возможность компенсации части затрат, в том числе на сертификацию продукции и на международную и национальную регистрацию товарных знаков, отмечается в пресс-релизе МЭР. В министерстве добавили, что сейчас ведется работа над программой оптимизации расходов экспортеров на доставку почтой.

"Помимо перечня рекомендованных к размещению международных маркетплейсов и национальных онлайн-магазинов РЭЦ на зарубежных площадках, предприниматель получает доступ к развернутой информации об особенностях работы с ними, пошаговым инструкциям, обучающим видеороликам и другим полезным материалам, которые позволяют компаниям как самостоятельно разместиться на той или иной площадке, так и прибегнуть к услугам аккредитованных сервисных провайдеров через цифровую платформу "Профессионалы экспорта", а также воспользоваться господдержкой на размещение на выбранном маркетплейсе через региональный Центр поддержки экспорта", - цитирует пресс-служба МЭР главу РЭЦ Веронику Никишину.