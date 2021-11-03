"Россети" удвоили мощность подстанции во Всеволожском районе Ленинградской области

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию подстанции "Васкелово" во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате модернизации мощность объекта возросла вдвое, до 32 МВА, говорится в сообщении компании.

В ходе реконструкции на подстанции установлены два новых трансформатора, современные устройства релейной защиты и автоматики, телемеханики, а также коммерческого учета электроэнергии. Наряду с этим, подстанция была переведена на дистанционное управление.

"Работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей, среди которых несколько тысяч жилых домов, предприятия малого и среднего бизнеса, воинская часть в поселке Керро и социально значимые объекты", - добавили в компании.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.