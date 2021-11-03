В "Технополисе Москва" создадут еще три фармацевтических предприятия

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Три фармацевтических предприятия откроют на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Три новых предприятия на площадке Алабушево в особой экономической зоне Москвы будут производить фармацевтические препараты и средства диагностики. Компании арендовали порядка 2,5 тыс. кв. м. площадей и создадут 80 высококвалифицированных рабочих мест. Благодаря передовым решениям они усилят развитый в столичной особой экономической зоне фармацевтический медицинский кластер. В этом сегменте уже работают около 20 резидентов - производителей фармацевтических препаратов, медицинских средств и оборудования, которые вложили в свои проекты более 17 млрд рублей и создали свыше одной тысячи рабочих мест", - сказал руководитель ведомства Александр Прохоров.

Отмечается, что в числе новых компаний площадки Алабушево - предприятие, которое осваивает выпуск различных дыхательных тестов. Они применяются для определения интенсивности метаболизма при диагностике заболеваний печени и желудка, в частности для диагностирования Helicobacter pylori.

Еще один новый производитель ОЭЗ Москвы специализируется на производстве фармацевтических препаратов. На арендованных площадях компания организует участок вторичной упаковки лекарств, а также будет выпускать препараты для лечения бронхальной астмы, сердечно-сосудистых и орфанных заболеваний. В планах предприятия - строительство цехов по выпуску фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм.

"Три инновационных лабораторно-промышленных корпуса общей площадью около 30 тыс. кв. м введены в эксплуатацию на площадке Алабушево особой экономической зоны Москвы в июне 2021 года. Здания оснащены всей современной инфраструктурой, включая пространства для 3D-моделирования и размещения "чистых комнат". Это первая очередь производственных помещений, которые начали предоставлять в аренду на зеленоградской площадке столичной ОЭЗ. В планах - строительство еще двух зданий", - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

Сегодня в инновационных лабораторно-промышленных корпусах размещаются более десятка компаний. Первый корпус занял резидент ОЭЗ "Технополис Москва" компания "Элвис" - один из ведущих отечественных разработчиков микросхем. Во втором корпусе локализованы производители медицинских технологий и оборудования. В третьем корпусе размещаются компании, специализирующиеся на телекоммуникациях, разработке современных материалов, цифровых технологий и устройств, а также на медицинских технологиях.