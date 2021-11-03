Число брокерских счетов частных лиц на Московской бирже достигло 25 млн

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже по итогам октября 2021 года возросло до 25 млн, следует из сообщения на сайте торговой площадки.

Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в октябре на 728,3 тыс., до 15,3 млн. Число активных клиентов на Московской бирже в октябре достигло рекордного уровня: сделки совершали 2,4 млн человек.

Частные инвесторы вложили в октябре в российские акции на Московской бирже 80 млрд рублей, в облигации - 50,9 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 84,4% - приходилась на корпоративные облигации, 7,2% - на государственные облигации, 8,3% - на еврооблигации. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в октябре составила 40,7%, облигациями - 17,1%, на срочном рынке - 44,3%, на спот-рынке валюты - 12%.

По итогам октября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,6 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,4 трлн рублей, в структуре оборота 85% приходится на сделки с акциями, 7,8% - с облигациями, 7,2% - с биржевыми фондами.

Регионами - лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (498,8 тыс.), Московская область (280,6 тыс.) и Санкт-Петербург (214,2 тыс.), а также Свердловская область (150,2 тыс. счетов), Республика Башкортостан (146,3 тыс. счетов) и Краснодарский край (135,1 тыс. счетов).

Предпочтения инвесторов

По итогам октября инвесторы отдавали предпочтение акциям "Газпрома" (31,9%), "Норникеля" (15,1%), обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка (10,3% и 6,6% соответственно), акциям Банка ВТБ (6,2%), НЛМК (6,1%), "Полиметалла" (6%), "Северстали" (6%), ММК (5,9%) и "Аэрофлота" (5,9%).

Из иностранных ценных бумаг в "Портфель частного инвестора" вошли ценные бумаги Alibaba (25,8%), Tesla (13,5%), Apple (11,6%), Baidu (10%), Virgin Galactic (9%), Boeing (7,4%), Intel (6,6%), Amazon (6,1%), Micron Technology (5,2%), Alphabet (4,9%).

В топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам октября вошли фонд инвестиций в акции США - FXUS (17%), в IT-сектор США - FXIT (16%), в акции Китая - FXCN (15,8%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото - TRUR (13,2%), в золото - FXGD (10,5%), в американские акции, облигации, денежные средства и золото - TUSD (6,5%), фонд на индекс РТС - FXRL (6,3%), фонд на индекс S&P 500 - TSPX (5,2%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США - FXRU (5,2%) и фонд инвестиций в инструменты российского денежного рынка - VTBM (4,3%).