В Хайкоу на Хайнане за три квартала зарегистрировали 176,9 тыс. новых субъектов рынка

ХАЙКОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Порядка 176,9 тыс. новых субъектов рынка зарегистрировано с января по сентябрь этого года в административном центре южной китайской провинции Хайнань городе Хайкоу. Такие данные публикует газета "Хайнань жибао".

Рост показателя составил 126% по сравнению с тем, который был зафиксирован за тот же период 2020 года. Среди всех новых субъектов рынка, зарегистрированных в Хайкоу за первые три квартала, 64,8 тыс. составили предприятия, число которых выросло в годовом выражении на 55,31%. За указанный период также было зарегистрировано 112 тыс. индивидуальных предпринимателей - рост на 207,04%.

Согласно данным местных властей, большинство новых субъектов рыка в провинции заняты в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, передача информации, программное обеспечение и услуги в области информационных технологий, а также бизнес-услуги.

С момента публикации программы развития порта свободной торговли в середине 2020 года компании и различные ведомства из Хайкоу приняли участие в восьми масштабных церемониях подписания соглашений по ключевым проектам на Хайнане. В общей сложности были заключены соглашения по 106 проектам с общим объемом инвестиций на сумму более 50,9 млрд юаней (около 7,9 млрд долларов).

Стремительный рост новых субъектов рынка связан с реализацией проекта построения в провинции свободного торгового порта. Его программа предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.