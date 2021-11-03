На "Атоммаше" приступили к сборке реактора для энергоблока №5 АЭС "Куданкулам"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Волгодонский завод "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") приступил к сборке реактора для энергоблока №5 АЭС "Куданкулам" (Республика Индия). Об этом в среду сообщила пресс-служба дивизиона.

"Волгодонский филиал "АЭМ-технологии" <…> приступил к сборке верхнего полукорпуса водо-водяного реактора ВВЭР-1000 для энергоблока №5 строящейся в Индии атомной станции "Куданкулам", - говорится в сообщении. Специалистам завода предстоит подогнать с точностью до 1 мм детали весом в несколько тонн. Общий вес верхнего полукорпуса ВВЭР-1000 - 169 тонн, высота - около 5 м, диаметр - 4,5 м. После установки всех элементов изделие с помощью крана переместят на сварочный стенд, где начнется сварка двух кольцевых швов.

Реактор атомной станции представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей, подвода и отвода теплоносителя.

АЭС "Куданкулам" - атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная в юге Индии, в штате Тамилнад. Первый энергоблок станции с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности в 1000 МВт. Второй энергоблок включен в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 года. Генеральное рамочное соглашение с Росатомом о строительстве третьего и четвертого блоков подписано весной 2014 года. А в июне 2017 года инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" и Индийская корпорация по атомной энергии подписали соглашение о сооружении третьей очереди (энергоблоки № 5 и № 6) АЭС "Куданкулам".