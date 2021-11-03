Минимальная пошлина на экспорт лома из РФ может вырасти до €100 за тонну

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минимальной уровень пошлины на экспорт лома черных металлов из РФ может повыситься до €100 и более за тонну. Это следует из письма директора ассоциации переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" Виктора Ковшевного на имя замглавы Минпромторга Виктора Евтухова (текст есть в распоряжении ТАСС).

В РФ пока действует пошлина на экспорт лома черных металлов в размере 5%, но не менее €70 за тонну. В письме ассоциация отмечает, что считает нецелесообразным повышение пошлины.

"27 октября 2021 года на совещании Минпромторга РФ с металлургическими заводами было объявлено о планах повысить пошлину до €100 и более", - говорится в письме "Руслом.ком".

Источник в одной из компаний, участвовавших во встрече, подтвердил ТАСС, что Минпромторг обсуждал с металлургами возможное повышение минимального уровня экспортной пошлины на лом черных металлов до €100 и более.

Ранее о том, что Минпромторг рассматривает повышение минимального уровня пошлины на экспорт лома до €100 и более за тонну, сообщила газета "Коммерсантъ".

В Минпромторге ТАСС сообщили, что пошлина может быть увеличена в зависимости от рыночной ситуации.

"Да, действительно, у министерства есть возможность воспользоваться этим инструментом в зависимости от того, как будет складываться ситуация на рынке", - сказали в пресс-службе министерства, отвечая на вопрос о том, планируется ли повышение действующей экспортной пошлины на лом.

Минпромторг не исключает дальнейшего роста экспортных пошлин на лом черных металлов или ввода квотирования после завершения действия повышенных пошлин, говорил в интервью ТАСС замглавы министерства Виктор Евтухов в начале сентября.

Как сообщал замминистра, "новая высокая пошлина на экспорт пока не принесла каких-то ощутимых плодов за первый месяц работы", Минпромторг увидел лишь "небольшое снижение" внутренних цен на лом.

Согласно постановлению правительства РФ, опубликованному 25 июня, пошлина на экспорт лома черных металлов из России была повышена до 5%, но не менее €70 за тонну на полгода. Ранее действовала ставка в 5%, но не менее €45 за тонну.

Позиция переработчиков лома

"Оснований для роста экспортной пошлины в настоящее время нет, - отмечает "Руслом.ком" в письме в Минпромторг. - Напротив, нисходящий мировой тренд в изменении цен на лом черных металлов предполагает отмену ранее введенных ограничений и барьеров для экспорта".

"Действие как тарифных, так и нетарифных ограничительных мер в отношении экспорта лома не даст никакого эффекта для металлургов и не повлечет снижения себестоимости их продукции, поскольку экспорт лома черных металлов составляет сейчас всего 3% от общего объема ломозаготовки в стране", - также говорится в письме.

Ранее, по информации "Руслом.ком", доля экспорта в годовом объеме ломозаготовки составляла 10-13%.

Итогом увеличения минимального уровня экспортной пошлины на лом черных металлов до €70 за тонну стало снижение в августе - сентябре 2021 года российского экспорта лома в четыре раза и ломозаготовки - на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сетуют переработчики.

При этом "серьезные проблемы с логистикой не дают переориентировать экспортный лом на внутренний рынок", отмечается в письме.

Об ассоциации

Ассоциация НСРО "Руслом.ком" является официальным отраслевым объединением переработчиков лома. Членами ассоциации являются более 300 компаний из числа заготовительных структур металлургических комбинатов, независимых переработчиков, экспортеров и трейдеров.