Привязка контрактов с перевозчиками к пробегу машин позволит обновить автопарк Дагестана

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Система брутто-контрактов позволит Дагестану стабилизировать стоимость проезда в общественном транспорте и обновить автопарк. Такое мнение высказал член комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Илья Зотов.

Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. При этом деньги за проезд будет собирать транспортный комитет, а потом оплачивать перевозчику его транспортную работу.

"Стоимость проезда по Махачкале была 17 рублей, потом была повышена в один день до 23 рублей без какого-либо пояснения. <…> ФАС отреагировала по этой истории и попросила снизить стоимость. В нашем понимании, ситуация по Дагестану должна быть следующим образом [решена] - это, безусловно, система брутто-контрактов, [также это] выход из сложной ситуации - старый подвижной состав. <…> Мы хотим больше динамики для республики и, конечно, здесь необходима новая система работы", - сказал он на итоговом форуме "Сообщество" в Москве в среду.

Зотов добавил, что при разработке новой системы необходимо учесть интересы перевозчиков для сохранения рабочих мест.

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Мероприятие проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.