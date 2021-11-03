Власти ДНР планируют повысить пенсии и зарплаты с 2022 года

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Повышение пенсий и зарплат сотрудников бюджетных организаций запланировано в Донецкой народной республике (ДНР) с 1 января 2022 года. Об этом в среду сообщил временно исполняющий обязанности министра труда и социальной политики Денис Стрельченко.

"С 1 января 2022 года запланировано повышение пенсий на 20 процентов. Также планируется повышение зарплат на 25 процентов сотрудникам бюджетных организаций и учреждений. На данный момент все документы находятся на рассмотрении", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Сейчас размер минимальной пенсии в ДНР составляет 6 571 рубль, заработной платы - 7 460 рублей.

В предыдущий раз пенсионные выплаты в республике повышали 1 июля 2021 года. Ранее глава ДНР Денис Пушилин неоднократно заявлял о планах к 2022 году довести зарплаты и пенсии до уровня Ростовской области.