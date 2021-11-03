Молдавия рассчитывает продолжить укреплять свой энергетический сектор вместе с США

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика рассчитывает продолжить укрепление своего энергетического сектора при поддержке США.

"Спасибо США за то, что они были с нами во время газового кризиса. Мы поддерживаем тесные контакты с нашими американскими партнерами и рассчитываем продолжить взаимодействие в укреплении устойчивости нашего энергетического сектора", - написала она в среду в Twitter.

Ранее президент провела видеоконференцию с послами стран ЕС и поблагодарила их за "консультации и поддержку" во время кризиса.

В конце октября Молдавия и "Газпром" согласовали продление контракта на поставку топлива на пять лет, после чего подача российского газа в республику была возобновлена в полном объеме. Прежний контракт истек 30 сентября, и республика покупала газ по продленному на месяц временному контракту по цене $790 за 1 тыс. куб. м. По итогам переговоров вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м. и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке.