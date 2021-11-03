Кабмин направит на реконструкцию музеев в регионах 2,5 млрд рублей за 3 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует направить на реконструкцию и капремонт муниципальных музеев около 2,5 млрд рублей за ближайшие три года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на заседании кабмина.

Он напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию обратил особое внимание на необходимость поддержать музеи в сельской местности и малых исторических городах.

"Правительство направит в ближайшие три года на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев 2,5 млрд рублей", - сказал премьер. Реализация этого мероприятия позволит обновить до 100 музеев, указал он.

Помимо этого, продолжил Мишустин, утверждены правила распределения субсидий на развитие культурных и досуговых учреждений. "Это крайне важная работа, ведь сегодня большое количество музеев, домов культуры и библиотек находится в ненадлежащем состоянии. Там давно не было ремонта, не говоря уж об оснащении нужным оборудованием", - заметил он.

А с началом реализации программы "Пушкинская карта" эта проблема стала еще более актуальной, констатировал глава кабмина РФ. "Местные жители, особенно молодежь, должны иметь возможность интересно и разнообразно проводить свой досуг. Музеи в малых городах или в сельской местности хранят уникальную историю своего края, и о ней нужно рассказывать, в том числе и туристам, которые посещают эти места", - подытожил он.