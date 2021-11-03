Иностранные компании могут получить возможность выполнять рейсы из Храброво за границу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Иностранные авиакомпании могут получить возможность летать из калининградского аэропорта Храброво за границу, после присвоения ему седьмой степени "свободы" воздуха. Этот вопрос обсуждался в среду на встрече министра транспорта РФ Виталия Савельева с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

"В частности, речь шла о предоставлении аэропорту Храброво седьмой степени "свободы" воздуха в целях повышения транспортной доступности области. Седьмая "свобода" воздуха предоставляет право перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без продолжения полета в свою страну. Говорилось также о реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта, в том числе строительстве новой рулежной дорожки", - говорится в сообщении.

Калининградский аэропорт - один из самых быстрорастущих по пассажирообороту. Предполагается, что в этом году будет обслужено более 3,5 млн пассажиров.

В 2020 году петербургский аэропорт Пулково первым в России получил седьмую степень "свободы воздуха", которая дает возможность совершать перелет в аэропорт иностранным перевозчикам не из страны их регистрации.

Всего в гражданской авиации коммерческие права на выполнение рейсов разделены на девять степеней "свободы воздуха". Первая свобода дает возможность перевозчику просто пересекать воздушное пространство иностранного государства без посадки, девятая подразумевает право авиакомпании на перевозку пассажиров внутри иностранного государства.

На встрече также обсуждалась необходимость реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Балтийске, с учетом реализации проекта мультимодальных транзитных перевозок контейнеров из Европы в Китай и в обратном направлении с перегрузкой с морского на железнодорожный транспорт на территории железнодорожно-паромного комплекса ФГУП "Росморпорт", примыкающего к железнодорожной станции Балтийск, с 2019 года. К настоящему времени завершено строительство парома для работы на линии Балтийск - Усть-Луга. Сейчас его загрузка составляет почти 100%.

Кроме того были затронуты вопросы необходимости реконструкции автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в регионе, а также транспортной доступности грузоперевозок железнодорожным транспортом в и из Калининградской области, отмечается в сообщении пресс-службы Минтранса РФ.