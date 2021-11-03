Премьер Молдавии: политические вопросы на переговорах с "Газпромом" не обсуждались

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии в ходе переговоров с "Газпромом" не обсуждало политические вопросы, сосредоточившись на коммерческих. Об этом заявила в среду премьер Молдавии Наталья Гаврилица в интервью румынскому телеканалу PRO TV.

"Переговоры по газовому контракту еще никогда не были столь прозрачными для общественности. Мы сразу сказали, что намерены вести переговоры только в экономической, коммерческой плоскости. Я бы не хотела говорить о политических условиях, которые появились в переговорном процессе, так как мы преодолели это, и все об этом знают", - сказала Гаврилица. По ее словам, сразу же после переговоров правительство опубликовало подписанные по их итогам документы.

Премьер отметила, что по новому контракту с "Газпромом" Молдавия будет покупать российский газ "по выгодной цене, особенно на фоне цен на международном рынке, которые сошли с ума". Вместе с тем она уточнила, что формула расчетов цены за по контракту с "Газпромом" не будет обнародована. "Что касается самого контракта, то это коммерческий контракт между "Молдовагаз" и "Газпромом", он является коммерческой тайной", - пояснила Гаврилица.

Молдавия и "Газпром" согласовали в конце октября продление контракта на поставку топлива на пять лет, после чего подача российского газа в республику была возобновлена в полном объеме. Прежний контракт истек 30 сентября, после чего республика покупала газ по продленному на месяц временному контракту по цене $790 за 1 тыс. куб. м. По словам главы молдавской делегации на переговорах, вице-премьера Андрея Спыну, новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. кубометров и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году страна импортировала газ в среднем за $148. Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 2,9 млрд кубометров (1,6 млрд приходится на Приднестровье). Это в среднем 8 млн кубометров в день без учета растущего потребления в зимний период.