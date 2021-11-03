ФАС одобрила еще одного претендента на покупку девелопера "Интеко"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила еще одного претендента на покупку девелопера "Интеко", им стала компания "Аркада Холдинг", следует из базы решения ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Аркада Холдинг" о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение 100% голосующих акций общества с ограниченной ответственностью "Интеко" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в решении.

Отмечается, что основной вид деятельности ООО "Аркада Холдинг" - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Согласно информации системы "Спарк", совладельцами компании являются Дмитрий Мазепин (50%, гендиректор "Уралхима"), Феликс Любашевский (25%) и Денис Избрехт (25%).

Ранее ФАС одобрила пять претендентов на покупку "Интеко": структура девелоперской группы "Самолет" "Самолет Инт 1", структуры девелопера Smimex "Специализированный застройщик "Второй" и "Смайнэкс управление активами", компании "Логос" (специализируется на операциях с ценными бумагами) и "Ариеф" (занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а также вложениями в ценные бумаги).

Группу компаний "Интеко" выставил на торги банк непрофильных активов "Траст". Открытый электронный аукцион на повышение цены пройдет на площадке Российского аукционного дома. Начальная цена актива составляет 37,4 млрд рублей. Заявки принимаются до 10 ноября.

Компания "Интеко" основана в 1991 году женой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и продана ею в 2011 году. Основным покупателем девелопера стал совладелец Бинбанка Микаил Шишханов, также 5% компании получил Сбербанк. "Траст" через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) получил контроль над активом из-за финансовых проблем Шишханова, связанных с Бинбанком. Портфель реализованных проектов "Интеко" на сегодня достигает 5 млн кв. м. Компания работает в Москве, а также присутствует на рынках Ростовской и Ленинградской областей.