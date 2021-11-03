Эксперты: рост цен на молочную продукцию связан с подорожанием упаковочных материалов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Производители молочной продукции отмечают существенное подорожание упаковочных материалов за последний год, что приводит к росту цен на продукцию этого сегмента. Об этом в среду сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором системы маркировки товаров.

"Сливочное масло по сравнению с 1 ноября 2020 года подорожало на 52%. Картон - гофроупаковка - подорожала примерно на 75%. Упаковка мороженного на 39%. Существенный объем мороженного мы упаковываем в фольгу, цена на которую выросла на 60%. Палеты, на которых происходит транспортировка мороженного, подорожали на 102%", - приводит пресс-служба слова вице-президента "Чистой линии" Армена Бениаминова.

Такое же мнение имеет директор "Ровеньки-Маслосырзавод" Леонид Заскалько. По его словам, цены на сырье и упаковочные материалы за последний год выросли в среднем на 25-30%, что привело к удорожанию молочной продукции. "Удорожание молочной продукции происходит, в первую очередь, из-за роста цен на сырье и упаковочные материалы. Эти позиции поднялись в среднем на 25-30%, а где-то и на все 50%", - добавил Заскалько, слова которого приводит пресс-служба.

В свою очередь эксперты уверены, что обязательная маркировка молочной продукции, которая стартовала в России с 1 июня, незначительно влияет на итоговую стоимость продукции. "Маркировка молочной продукции незначительно влияет на ценообразование. Расходы на ее нанесение несопоставимы по своему объему с теми издержками, которые терпит производитель при закупке сырья, упаковочных средств или тары в условиях нынешнего подорожания", - уточнил Заскалько.

Обязательная маркировка молочной продукции стала обязательной в России с 1 июня 2021 года для категорий сыров и мороженого, с 1 сентября - для молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря - для товаров со сроком годности 40 дней и менее.