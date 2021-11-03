НИИ воздушного транспорта "Ленаэропроект" в Петербурге выставили на торги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Росимущество выставило на торги стопроцентный пакет акций АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект". Компании принадлежит шестиэтажное здание площадью 5,7 тыс. кв. м на Обводном канале. Ее выручка за 2020 год составила 489 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

"15 декабря РАД проведет торги по поручению Росимущества. На торги выставлен стопроцентный пакет акций АО "ПИиНИИ ВТ "Ленаэропроект", из прогнозного плана федеральной приватизации на 2020-2022 гг. Обществу принадлежит шестиэтажное офисное здание площадью 5,7 тыс. кв. м рядом со станцией метро "Балтийская", на наб. Обводного канала. По данным бухгалтерской отчетности, выручка Общества за 2020 год составила 489 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

"Ленаэропроект" является действующим предприятием со штатом более 200 сотрудников. За 60 лет своего существования компания реализовала около 300 проектов в области планирования, строительства и модернизации аэропортов. Среди последних выполненных заказов - проект нового пассажирского терминала в Йошкар-Оле, ремонт аэродрома в Кемерово, реконструкция инфраструктуры комплекса "Пулково-2", строительство нового аэровокзального комплекса в Мурманске, а также реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" в Архангельская области.

Институт является участником выполнения Федеральных целевых программ, основным заказчиком работ является Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). В документации отмечается, что ряд проектов имеет стратегическое значение для обеспечения интересов РФ.

Начальная цена выставленного на приватизацию пакета акций составляет 855,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 декабря 2021 года. Торги пройдут 15 декабря на электронной площадке ЭТП РАД-Lot-online.