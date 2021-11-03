"Укрэнерго" завершило размещение "зеленых" евробондов на $825 млн

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Компания - оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго" завершила размещение пятилетних еврооблигаций на $825 млн под 6,875% годовых под госгарантии, которые будут направлены на финансирование проектов зеленой энергетики в стране. Об этом сказано в сообщении компании в среду.

"НЭК "Укрэнерго" успешно завершила дебютный выпуск пятилетних еврооблигаций устойчивого развития (Green and Sustainability-linked bonds) на сумму $825 млн с доходностью 6,875%", - говорится в нем.

В компании добавили, что евробонды "Укрэнерго" являются крупнейшим выпуском евроблигаций "украинскими несуверенными эмитентами за весь период", а также крупнейшим выпуском зеленых еврооблигаций эмитентами из Украины и СНГ. В сообщении подчеркивается, что еврооблигации имеют безусловную и бесповоротную государственную гарантию Украины.

"Преимущественно сумма средств от выпуска будет использована для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель", а средства, которые останутся после погашения данного долга, будут использованы для финансирования или рефинансирования других приемлемых "зеленых" проектов", - сообщили в "Укрэнерго".

Финансовыми советниками по трансакции выступили Rothschild & Cie и FinPoint, а BNP Paribas, Deutsche Bank и Goldman Sachs International - совместными лид-менеджерами.

Расчеты по выпущенным евробондам ожидаются 9 ноября, уточнили в "Укрэнерго". Ранее в среду ЕБРР сообщал, что он выкупил евробонды "Укрэнерго" в рамках этого выпуска на $75 млн.

"Зеленая" энергетика на Украине

Так называемая зеленая энергетика на Украине представлена несколькими видами энергогенерирующих мощностей: ветряными электростанциями (ВЭС), солнечными электростанциями (СЭС), СЭС частных домохозяйств, электростанциями на биомассе, биогазе, а также объектами малой гидроэнергетики. Все они преимущественно находятся в частной собственности.

Украинское законодательство гарантирует, что вся производимая зеленая энергия в стране выкупается по специальным стимулирующим тарифам (их уровни существенно выше, по сравнению с другими традиционными производителями - АЭС и ТЭС), при этом покупателем выступает государственное предприятие "Гарантированный покупатель" (реформированное ранее госпредприятие "Энергорынок").

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, по состоянию на первое полугодие 2021 года на Украине введены 9 225 МВт зеленых мощностей, а именно: 6 351 СЭС, 1 593 МВт ВЭС, 933 МВт СЭС домохозяйств, 119 МВт мощностей на твердом биотопливе, 118 МВт - объекты малой гидроэнергетики, 111 МВт - установки на биогазе. В ведомстве подсчитали, что в настоящее время инвестиции в этот сегмент уже достигли около €8,5 млрд.

Между тем в последние несколько лет стремительный рост рынка был существенно замедлен, это было вызвано накопленными долгами "Гарантированного покупателя" перед производителями зеленой энергии. В этой связи правительство страны ранее предоставило "Укрэнерго" государственную гарантию на выпуск облигаций в размере 22,8 млрд гривен (более $865 млн по текущему курсу Национального банка страны), средства от размещения которых будут направлены на погашение этих долгов.