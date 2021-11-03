Численность самозанятых в Тюменской области превысила 39 тыс.

ТЮМЕНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Число самозанятых в Тюменской области превысило отметку в 39 тыс. Это положительно повлияло на инвестиционную привлекательность региона. Одним из факторов дальнейшего развития самозанятости станет конкурс "Битва за контракт", сообщил ТАСС в среду директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"Развитие института самозанятости повышает инвестиционную привлекательность региона. Самозанятость в Тюменской области стала трендом. На 30 октября, по данным ФНС, в регионе уже более 39 тыс. человек зарегистрировали статус самозанятых. Проект "Битва за контракт" позволит самозанятым наладить коммуникацию напрямую с заказчиками", - рассказал Машуков.

Он добавил, что конкурс "Битва за контракт" запускается в Тюменской области по федеральному проекту "Поддержка самозанятых граждан". Конкурс по 20 тематикам в пяти направлениях (digital, дизайн, медиа, event, гастрономия) поможет самозанятым также развить профессиональные компетенции и получить обратную связь от экспертов, а также это возможность для самозанятых получить заказ, не вступая в конкуренцию с крупными игроками на рынке.