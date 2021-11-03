"Сбер" открыл "дочке" USM кредитную линию в размере $615 млн на строительство завода ГБЖ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Сбер" открыл "Михайловскому ГБЖ" (совместное предприятие холдинга USM и Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева "Металлоинвеста") кредитную линию в размере $615 млн на строительство завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) в Курской области. Об этом говорится в сообщении "Металлоинвеста".

Срок погашения кредитной линии - до конца 2034 года.

"Михайловский ГБЖ" (55% принадлежит USM, 45% - Михайловскому ГОКу им. А.В. Варичева) является оператором проекта по строительству завода ГБЖ в Железногорске мощностью 2,08 млн тонн в год. Производство планируется запустить в первом квартале 2024 года.

"Компания "Михайловский ГБЖ" реализует проект по строительству одного из крупнейших в мире и самого современного завода по производству ГБЖ - низкоуглеродного сырья для производства стали в электрических печах", - отмечается в сообщении.

О компаниях

USM - российский холдинг, управляющий активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. В число активов USM входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь", "ИКС Холдинг", также USM является косвенным акционером VK. Основные акционеры USM - Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.

"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного ГБЖ, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ.

В "Металлоинвест" входят Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат, комбинат "Уральская сталь", а также компания по вторичной переработке металла "Уралметком".