Сдача третьего этапа трассы М-11 "Нева" в Тверской области планируется к началу 2024 года

ТАСС, 3 ноября. Сдача третьего этапа скоростной автомобильной трассы М-11 "Нева" в Тверской области запланирована к началу 2024 года. Об этом сообщается в среду на сайте правительства региона со ссылкой на председателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеслава Петушенко.

В среду состоялось совещание с участием губернатора Тверской области Игоря Рудени и Вячеслава Петушенко, на котором обсуждался ход строительства в Тверской области третьего этапа трассы М-11 "Нева".

"На сегодняшний день у нас разработан проект, согласованы все технические решения. Планируем сдать объект к началу 2024 года", - приводятся в сообщении слова Петушенко.

В ходе встречи рассматривались варианты обустройства развязок и съездов в районе Твери в направлении городов Кимры, Бежецк и других населенных пунктов. Также обсуждалось развитие сервисных зон, заправочных комплексов. Как отметил Руденя, реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных и логистических проектов северо-востока области.

"У нас создается новый транспортный коридор, который будет являться основой для развития северо-востока области. Трасса Тверь - Бежецк - Весьегонск - М-11 создаст прямой выезд на трассу для наших крупных предприятий и поможет разгрузить Тверь, Калининской район от грузового транспорта", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу региона.

Как сообщалось ранее, проект предполагает строительство четырехполосного участка протяженностью более 62,3 км дороги технической категории IА, по которой можно будет развивать скорость в 150 км/ч, как и на других участках М-11. На обходе будут обустроены пункты взимания платы, площадки отдыха, оснащенные современными санитарными модулями. В рамках обхода предполагается строительство 35 искусственных сооружений общей протяженностью более 3 км. Значимым объектом на новом участке станет мост через Волгу длиной более 1 км.