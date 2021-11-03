Татарстанские поставщики заработали 91 млрд рублей в Республиканском маркетинговом центре

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Выручка татарстанских поставщиков на ресурсах Республиканского маркетингового центра за 10 месяцев 2021 года составила 91 млрд рублей. Это почти на 10 млрд рублей выше прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана в среду.

"За 10 месяцев 2021 года свыше 3,9 тыс. республиканских поставщиков получили на ресурсах Республиканского маркетингового центра (РМЦ) выручку в размере 91 млрд рублей, что почти на 10 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года (81,5 млрд рублей)", - сообщает пресс-служба.

По прогнозам, к концу года выручка превысит отметку в 100 млрд рублей. "Лучшие показатели по выручке, полученной поставщиками в ресурсах РМЦ, демонстрируют Сабинский, Актанышский районы, Казань, Мензелинский и Тукаевский районы", - сообщает пресс-служба.

Республиканский маркетинговый центр был создан на базе торгово-информационных ресурсов Агентства по госзаказу. Он направлен на стимулирование внутреннего спроса. "Функционал РМЦ направлен на обеспечение бесперебойного сбыта продукции татарстанских предпринимателей. Также он способствует развитию конкурентной среды, обеспечивающей доход от поставок как можно большему числу предпринимателей, допустив их до закупок на равных условиях с устоявшимися партнерами", - говорится в сообщении.

Ресурс начал функционировать как часть проекта по созданию системы продвижения продукции, производимой внутри региона. Согласно концепции, в Татарстане должна быть сформирована возможность для перенаправления местных производителей в свободные инвестиционные ниши, где продукция производится за пределами республики.