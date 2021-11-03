МЭР: основной вклад в инфляцию в октябре внес рост цен на продовольствие

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России по итогам октября ускорилась до 8,13%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития. По данным МЭР, основной вклад в инфляцию вносит изменение цен на продовольственные товары, выросших за октябрь на 2,17% по отношению к сентябрьским показателям.

"Инфляция в октябре в помесячном выражении составила 1,11% м/м после 0,60% м/м в сентябре, в годовом выражении - 8,13% г/г после 7,40% г/г месяцем ранее. Основной вклад в инфляцию вносит изменение цен на продовольственные товары (2,17% м/м после 0,99% м/м в сентябре)", - сообщается в обзоре. По данным министерства, в октябре цены на плодоовощную продукцию росли выше сезонного тренда при росте цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов на 1,37% по итогам месяца.

Непродовольственная инфляция по итогам октября увеличилась на 0,78% по отношению к показателям месяцем ранее, что было вызвано ростом цен на бензин при стабильной ситуации по другим товарам данной группы, отмечается в обзоре. Кроме того, сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать динамика цен на услуги на фоне снижения цен на туристические услуги и услуги пассажирского транспорта, добавили в Минэкономразвития.

При этом монетарная инфляция, по оценке Минэкономразвития, в октябре по отношению к предыдущему месяцу снизилась до 0,54%, а годовая динамика монетарной инфляции стабилизировалась впервые с июня прошлого года, оставшись по итогам октября на уровне 6,6%.

Ранее глава министерства Максим Решетников сообщил, что МЭР повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам 2021 г. до 7,4% с 5,8%.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 26 октября по 1 ноября 2021 г. составила 0,21%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция на уровне 0,28%.