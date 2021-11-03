Организация Crown Agents будет посредником по закупке вакцин на средства ЕИБ на Украине

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/.Кабинет министров Украины принял постановление о закупке вакцины против COVID-19 на кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) с привлечением посредника - специализированной организации Crown Agents. За такое решение проголосовали члены правительства в среду на заседании, которое транслировалось на канале Youtube.

Как отмечается пояснительной записке к постановлению, кабмин ранее выбрал Crown Agents для закупки вакцины против COVID-19, лекарственных средств и медицинских изделий для вакцинации населения на бюджетные средства. В перечне кредитов от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций для реализации инвестиционных проектов предусмотрено 1,66 млрд гривен по программе Минздрава Украины ($63 млн).

При этом размер стоимости услуг специализированной организации составляет около 1% цены закупленной вакцины против COVID-19, расходы на логистику планируются в размере от 0,7 до 3,3% стоимости вакцины. Документ предусматривает возможность предварительной оплаты на срок не более 9 месяцев за услуги, связанные с закупкой вакцины против COVID-19 на кредитные средства в рамках совместного с ЕИБ проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

До привлечения Crown Agents для приобретения вакцин на внутреннем рынке этим занималось государственное предприятия "Медзакупки Украины", однако в Минздраве признали работу предприятия неудовлетворительной.

По данным Минздрава, количество госпитализированных за минувшие сутки пациентов с коронавирусом на Украине составило 5 935 человек, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. За сутки в стране зафиксировано 23 393 новых случаев заражения коронавирусом, умерли от осложнений 720 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев заражения за все время пандемии достигло 2 979 086, умерли от осложнений 69 447 человек. Вакцинировано от коронавируса обеими дозами препарата почти 7,6 млн жителей Украины.

На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявлял, что распространение коронавируса в стране достигло пика. По его оценкам, число умерших в сутки может достигнуть 1 тыс. человек. Всю прошедшую неделю на Украине фиксировались рекордные цифры по числу новых случаев заражения и смертности. Большое количество пациентов обострило проблему обеспечения больниц кислородом. Кроме того, в некоторых городах больницы с отделениями интенсивной терапии оказались заполнены на 100%. Во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает стабилизации ситуации с COVID-19 к следующей неделе.