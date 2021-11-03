США окажут Украине и еще пяти странам техническую помощь по декарбонизации экономики

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Власти США окажут техническое содействие Аргентине, Египту, Индонезии, Нигерии, Чили и Украине в выполнении задач, касающихся декарбонизации экономики. Об этом заявила в среду на брифинге министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Как она отметила, речь идет об инициативе, которая получила название Net Zero World. В рамках инициативы, по словам Грэнхолм, США "помогают странам, которые просят о партнерстве, достичь амбициозных целей по декарбонизации". В программе участвуют 17 национальных лабораторий США, пояснила министр.

"К примеру, мы объединили усилия с шестью странами, они идут с нами рука об руку с тем, чтобы добиться декарбонизации. Среди них - Индонезия, Египет, Аргентина, Чили и Украина, а также Нигерия, - сказала Грэнхолм. - Наши лаборатории помогут этим странам достичь данных амбициозных целей по климату".

Согласно распространенным Белым домом данным, американская сторона готова привлекать в рамках этого партнерства специалистов американских ведомств в технической, дипломатической и финансовой сферах.