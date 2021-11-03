Российский рынок акций закрылся снижением индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду снижался. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,54%, до 4 184,87 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,31%, до 1 826,65 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:12 мск вырос на 0,64%, до 72,14 руб., евро - на 0,77%, до 83,57 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день потерял около 2,16% и торгуется в районе $82,24 за баррель.

"Поводами для фиксации прибыли стали внешние настроения, в которых усилилась осторожность перед заседаниями ФРС и ОПЕК+, снижение цен на нефть, а также приближение череды выходных дней в России. Краткосрочно итоги заседания ФРС зададут вектор общей динамики торгов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Между тем сегодня председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ситуация в экономике еврозоны вряд ли позволит европейскому регулятору поднять базовую ставку в 2022 году. Статистика дня не оказала значимого влияния на настрой инвесторов. "Октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin (53,8 пункта) вышел чуть лучше, чем в сентябре (53,4 пункта), уровень безработицы в еврозоне в сентябре (7,4%) оказался в рамках ожиданий. В США статданные оказались преимущественно позитивными. Число занятых в несельскохозяйственном секторе (ADP) в октябре (571 тыс.) выросло сильнее прогнозов (400 тыс.), лучше ожиданий оказались индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за минувший месяц и значения объема промышленных заказов в сентябре. А вот недельные запасы нефти в США выросли больше, чем прогнозировалось, это усилило локальную просадку нефтяных цен", - добавил Бахтин.

Рынок акций

В среду на Мсобирже снизились котировки производителей удобрений ("Акрона" - на 0,7%; "Фосагро" - на 2,5%) после новостей об ограничении экспорта азотных и сложных удобрений из России, рассказал ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Слабо смотрелся сектор горной добычи (котировки акций "Русала" снизились на 1,6%; "Норникеля" - на 0,6%) и металлургии (НЛМК - на 1,1%; ММК - на 0,8%; "Северстали" - на 0,1%). Акции продолжают оставаться под давлением негативной конъюнктуры рынка промышленных металлов, добавил эксперт.

Бумаги золотодобытчиков (котировки "Полюса" снизились на 1,4%; "Полиметалла" - на 1%; Petropavlovsk - на 2,9%) следовали за падением стоимости золота, которое снижалось на фоне ожиданий рынков о начале программ стимулирования ФРС уже в ноябре текущего года, также считает Головинов.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги Мосбиржи (+0,5%) вследствие публикации данных об увеличении количества счетов частных инвесторов до 25 млн. Точечным спросом пользовались бумаги АФК "Система" (+1,4%), "Детского мира" (+1,7%), Интер РАО" (+1,2%) и привилегированные акции Сбербанка (+0,4%), рассказал специалист.

Прогноз на 5 ноября

Торги на российском рынке в четверг, 4 ноября, проводиться не будут в связи с празднованием Дня народного единства. В ходе пятничных торгов инвесторы будут отыгрывать итоги заседаний ФРС, Банка Англии, министерской встречи ОПЕК+, динамику предыдущего дня на внешних площадках и нефтяном рынке, считает Александр Бахтин.

Рынок обратит внимание и на важные статданные, в том числе на объем производственных заказов в Германии за сентябрь, октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны, недельное число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице (отчет выйдет 4 ноября), ключевой отчет по рынку труда США за октябрь, включая изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (5 ноября). Также в фокусе останутся финансовые результаты компаний в рамках сезона отчетностей за третий квартал 2021 года.

Вместе с тем фактор официального выходного дня в России и преддверие субботы и воскресенья могут обусловить сдержанную активность торговли 5 ноября, добавил Бахтин. По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в этот день может формироваться в пределах 4 125 - 4 255 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 71,5-72,5 руб.